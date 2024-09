Suzuki Music Party: ecco i cantanti che parteciperanno

Amadeus torna con un nuovo programma musicale su Nove: Suzuki Music Party. Scopriamo quali saranno i cantanti che prenderanno parte allo show!

Dopo l’addio alla Rai, il prossimo 22 settembre Amadeus farà il suo debutto su canale Nove alla guida di un nuovo show musicale: il Suzuki Music Party, un evento che promette grandi emozioni e novità. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Suzuki Music Party: un palco stellare

Il programma verrà registrato il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano ma verrà mandato in onda in prima serata il 22 settembre su Nove. I biglietti sono già in vendita. Quindici tra i nomi più luminosi della scena musicale italiana si apprestano a calcare il prestigioso palco, offrendo ai loro fan qualcosa di unico: la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo i loro ultimi brani inediti.

La lista degli artisti che Amadeus ha orgogliosamente svelato sui social include talenti pluripremiati e rappresentanti di diversi generi musicali, da Anna Pepe a Tananai, passando per icone come Fiorella Mannoia ed Emma, fino ai rappers più influenti del momento come Lazza, Massimo Pericolo, Emis Killa e Baby Gang.

Conduzione d’eccezione

Ad affiancare Amadeus in questa avventura ci sarà Ilenia Pastorelli, il cui talento e la cui esperienza sono ben noti al pubblico televisivo italiano. L’attrice, già apprezzata in contesti diversi quali il programma di Adriano Celentano “Adrian Live – Questa è la storia…” e come giurata in “Il cantante mascherato“, si appresta a mettere in mostra le sue doti di conduttrice in quella che si preannuncia come una serata indimenticabile.

Il ‘Suzuki Music Party‘ rappresenta non solo un appuntamento per assistere a esibizioni esclusive, ma anche l’opportunità di celebrare la musica e i suoi protagonisti in un contesto festoso e coinvolgente. Questa serata rappresenta un ponte tra generazioni di artisti e fan, mostrando una volta di più come la musica sia capace di unire le persone, raccontare storie e trasmettere emozioni profonde.

Con una simile line-up di talenti e una conduzione capace di infondere energia e passione, il 22 settembre si annuncia come una data da cerchiare in rosso per tutti gli amanti della buona musica italiana.