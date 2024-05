Giovanni Allevi si esibirà ad Ascoli: “Un emozione indescrivibile”

Giovanni Allevi ha annunciato che si esibirà nella sua città città natale, Ascoli Piceno, il 25 maggio con una scaletta ricca di brani.

Giovanni Allevi si appresta a regalare un momento di grande emozione alla sua città natale, Ascoli Piceno, grazie a un concerto programmato nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il prossimo sabato 25 maggio. Dopo un periodo di silenzio imposto dalla malattia, il ritorno alle scene di Allevi a casa propria promette di essere un evento carico di emozioni e significati.

Una ricca scaletta musicale

Giovanni Allevi, che non suonava nella sua Ascoli da quando ha reso nota la sua battaglia contro il mieloma multiplo nel 2022, ha preparato per l’occasione una selezione di pezzi che promette di toccare il cuore e l’anima del pubblico. Dall’eco dei successi che lo hanno reso celebre alle commoventi ultime composizioni come “Our Future” e “Tomorrow“, inni delle conferenze internazionali sul clima Cop26 e Cop27, il repertorio offrirà un viaggio attraverso le diverse sfaccettature del suo talento.

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi: Piano Solo Tour 2024/2025

Mentre Ascoli si prepara ad accogliere uno dei suoi figli più illustri, il calendario di Allevi si arricchisce di impegni sia in Italia che all’estero, testimoniando il riconoscimento internazionale del suo talento. Le date del Piano Solo tour 2024/2025 segnano una serie di appuntamenti imperdibili, che attraversano frontiere e conquistano nuovi pubblici, dimostrando come la musica di Allevi parli un linguaggio universale, capace di unire cuori e culture diverse.

Ecco le prossime date del tour: