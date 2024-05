Jovanotti torna dopo l’incidente: annunciato il PalaJova 2025

Dopo aver annullato il precedente tour a causa di un brutto incidente in bicicletta, Jovanotti ha annunciato un tour nel 2025.

Dopo una lunga attesa e un percorso di recupero non facile, Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali. Il 2025 segnerà il grande ritorno dell’artista con il PalaJova 2025, un tour che promette di portare nuovamente l’energia e la musica del cantautore ai suoi numerosi fan.

L’annuncio arriva come un’onda di speranza e di gioia per coloro che hanno seguito da vicino il percorso di riabilitazione dell’artista dopo il grave incidente in bicicletta di Santo Domingo.

Jovanotti: l’annuncio del PalaJova 2025

Jovanotti ha rotto il silenzio questa mattina annunciando tramite i social il suo ritorno in tour nel 2025. La novità sta nel formato del tour: non si tratterà di un Jova Beach Party, ma di una serie di date più raccolte, caratterizzate da esibizioni nei palazzetti, che prenderanno il nome di PalaJova 2025.

Per il momento, i dettagli precisi riguardanti le date e la vendita dei biglietti rimangono avvolti nel mistero, ma è prevedibile che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori annunci che chiariranno ogni dubbio. Ciò che è certo è l’entusiasmo dei fan e la voglia di musica e di festa che Jovanotti intende portare nei palazzetti italiani.

L’incidente in bicicletta nel 2023

Il 15 luglio del 2023 è una data che ha segnato profondamente la carriera e la vita di Jovanotti. Una caduta in bicicletta a Santo Domingo lo ha costretto a fermarsi per sottoporsi ad un intervento chirurgico e alla riabilitazione.

Jovanotti

Questo evento ha costretto il cantautore a mettere in pausa la sua attività artistica, cancellando gli impegni previsti, tra cui il noto Jova Beach Party nel 2024. La lunga riabilitazione ha alimentato tra i fan la paura che il ritorno di Jovanotti sui palcoscenici potesse essere rimandato ancora per molto tempo.