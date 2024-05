Alfa: il tour estivo si arricchisce di nuove date

Il 19 maggio è iniziato il tour estivo di Alfa: dato il successo riscosso sono state aggiunte nuove date in tutta Italia.

Il tour estivo di Alfa, intitolato “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, ha preso il via il 19 maggio dalla Sicilia, incantando il pubblico fin dalle prime note. Il successo incontrato ha portato alla decisione di aggiungere nuove tappe al tour, dando così l’opportunità ai fan di partecipare ai suoi concerti e vivere l’energia e la passione che il cantautore trasmette con la sua musica.

Il fenomeno Alfa

Alfa si è rapidamente guadagnato un posto nel cuore degli appassionati di musica italiana, grazie alla sua brillante partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vai!“, il quale ha ottenuto il doppio disco di platino.

Alfa

Durante il festival, il cantautore ha emozionato il pubblico con un indimenticabile duetto su “Sogna Ragazzo Sogna” insieme a Roberto Vecchioni, riscuotendo grande successo e portando i suoi brani in cima alle classifiche digitali.

La sua musica è un vero e proprio viaggio nell’immaginario dell’artista, dove tematiche come il coraggio, l’amore, la perseveranza e l’importanza dei piccoli gesti nella vita quotidiana vengono esplorate con sensibilità e profondità.

Le date del tour

Ecco tutte le prossime date del tour estivo di Alfa: