Paola & Chiara tornano con la hit estiva “Festa totale”

Paola & Chiara tentano la conquista delle classifiche dell’estate con la loro nuova hit “Festa totale” in uscita il 24 maggio.

Venerdì 24 maggio segna il grande ritorno sulle scene musicali di Paola & Chiara, il celebre duo che ha segnato intere generazioni, con il lancio del loro nuovissimo singolo dal titolo suggestivo: “Festa Totale“.

Questa nuova uscita, distribuita sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy, promette di essere la colonna sonora perfetta per l’estate 2024, portando con sé un’ondata di energia e positività che si sposa perfettamente con tramonti estivi, aperitivi in riva al mare e serate infuocate nei club più alla moda.

“Festa totale”: Un inno all’estate

“Festa Totale“, scritto e composto da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè (quest’ultimo si è occupato anche della produzione insieme a Zef), si pone come un vero e proprio inno all’estate. Il singolo è già disponibile per il presave, mostrando una chiara intenzione di diventare il prossimo grande hit estivo.

L’elettropop, la pop dance e i suoni che rimandano ai primi anni 2000 sono gli ingredienti principali di questo brano, arricchiti ulteriormente dai tocchi anni ’70 degli archi della Stockholm Orchestra, registrati a Stoccolma. Non mancano inoltre i richiami alla samba brasiliana, una fonte di ispirazione che le sorelle Iezzi hanno già esplorato nel loro iconico album “Festival”.

Il significato dietro la canzone

“Festa Totale” si propone come una celebrazione inclusiva, un invito a lasciarsi andare senza riserve e a condividere un momento di pura gioia. Le parole di Paola & Chiara illuminano ulteriormente il cuore del brano: un messaggio d’amore verso il mondo intero, un’esortazione a superare i pregiudizi e a vivere con autenticità. Attraverso la musica, le artiste invitano chiunque ad unirsi a questa danza liberatoria, in un contesto dove l’essere sé stessi non è solo accettato, ma celebrato.

Paola e Chiara

In definitiva, “Festa Totale” non è soltanto un singolo che promette di dominare le playlist estive del 2024, ma anche un messaggio potente di inclusione, amore e libertà. Con questo brano, Paola & Chiara dimostrano ancora una volta la loro abilità nel creare musica che non solo intrattiene, ma che porta con sé un messaggio significativo e attuale.