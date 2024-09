Giolier di nuovo innamorato: la nuova fiamma è Chiara Frattesi

Dopo molte indiscrezioni, Geolier ha confermato la storia d’amore con Chiara Frattesi pubblicando delle foto su Instagram.

Dopo la fine della storia con Valeria D’Agostino, sembra che Geolier abbia ritrovato l’amore. Dopo mesi di speculazioni e avvistamenti che hanno tenuto banco sulle pagine dei giornali di gossip e sui social network, la conferma arriva direttamente dai protagonisti: il rapper e l’influencer Chiara Frattesi sono ufficialmente una coppia.

Geolier: le foto con Chiara Frattesi

A dare conferma della relazione sono stati i diretti interessanti che nelle loro storie Instagram hanno pubblicato degli scatti in bianco e nero che li ritraggono insieme in atteggiamenti decisamente complici.

Le foto mostrano i due giovani in situazioni di evidente intimità: una li vede fianco a fianco, con Chiara che afferra amorevolmente il braccio di Geolier; l’altra li ritrae abbracciati su una poltrona di un jet privato, simbolo di momenti condivisi anche nella vita quotidiana lontana dai riflettori.

Geolier e Chiara Frattesi: un nuovo inizio per entrambi

Per Geolier si tratta di un nuovo inizio dopo la fine della relazione con la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino annunciata lo scorso giugno. In un’intervista rilasciata ad Esse Magazine nella sua nuovissima casa a Pozzuoli, il rapper aveva rivelato di essere molto provato dalla separazione. “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso” – aveva affermato il cantante.

Anche Chiara Frattesi ha da poco chiuso una relazione sentimentale, quella con il centrocampista statunitense della Juventus Weston McKennie, terminata in primavera. Cantante e influencer erano stati paparazzati insieme già a fine luglio per poi essere avvistati insieme dai fan prima in Sardegna e poi a Ibiza. Si tratterà di una relazione stabile e duratura o di un semplice fuoco di paglia?