Gigi D’Alessio, la figlia si laurea per la terza volta: “Orgoglioso di te”

Ilaria, figlia di Gigi D’Alessio, si è laureata per la terza volta: il padre ha espresso il suo orgoglio tramite i social.

Una giornata da festeggiare per Gigi D’Alessio: la figlia Ilaria, nata dal matrimonio con Carmela Barbato, si è laureata per la terza volta con il massimo dei voti. Su Instagram il papà, felicissimo, ha espresso tutto il suo orgoglio per questo ennesimo traguardo raggiunto.

Gigi D’Alessio: il post su Instagram

Gigi D’Alessio non ha esitato a mostrare il suo orgoglio per il conseguimento della terza laurea della figlia Ilaria. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso con i suoi follower una foto insieme alla donna di fronte all’università.

“Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza Laurea! Sono tanto orgoglioso di te. Sei il mio 110 e Lode.” – ha scritto papà Gigi nella didascalia.

La celebrazione del traguardo di Ilaria si è svolta in un’atmosfera di affetto e unità familiare. La presenza dei genitori, dei fratelli Claudio e Luca (quest’ultimo conosciuto nel mondo della musica come LDA), nonché quella del suo compagno e dei figli evidenzia come il successo individuale sia anche il risultato di un solido supporto familiare.

Ilaria D’Alessio: la scelta di tornare a studiare

Dopo essersi laureata in Scienze Politiche, Ilaria D’Alessio ha maturato la decisione di proseguire con gli studi durante la pandemia da Covid-19. A raccontare il suo percorso è stata lei stessa tramite i social.

“Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato a portare sempre a termine ciò che si inizia, eccoci qui! Un altro traguardo raggiunto. Circondata dall’amore della mia figlia e questa volta anche da mio figlio e il mio compagno. Vi amo immensamente. Evviva lo studio, sempre” – ha scritto Ilaria su Instagram.