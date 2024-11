Baby Gang furioso annulla il tour: “Il mio percorso si ferma qui”

Baby Gang ha annunciato a sorpresa lo stop al suo tour europeo con un post molto infervorato su Instagram: scopriamo cosa è successo!

Baby Gang ha da poco iniziato il suo tour europeo, ma adesso sembra deciso a non proseguire con le tappe in programma. Il trapper si è già esibito a L’Aquila, concerto andato sold out, poi in Spagna, a Zurigo e perfino al celebre Bataclan di Parigi. Ma durante l’esibizione a Colonia qualcosa è andato storto e il cantante ha deciso di fermare il tour.

I motivi di questa decisione così drastica ed inaspettata li ha spiegati lo stesso trapper tramite delle storie Instagram in cui appare molto arrabbiato.

Baby Gang: cancellato il tour europeo

Subito dopo Dopo il concerto nel Theater Am Tanzbrunnen di Colonia il cantante ha pubblicato una dura nota su Instagram: “Sfortunatamente io non sono gli altri artisti, se mi gira il caz** mando tutto a putt*** e a fare in cu*“.

Poi, dopo qualche ora, ha cercato di spiegarsi meglio: “Purtroppo il mio tour finisce qui. È tanto tempo che non salivo sul palco e non mi ricordavo che certa gente è ancora così. Non sono fatto per stare con le persone e, soprattutto, non ho più pazienza per nessuno. Per quello ho deciso di fermare il mio percorso qui”.

Baby Gang

Problemi con i tecnici e con il pubblico

Sembra che tutto sia nato a causa di alcuni problemi con il pubblico e con i lavoratori del dietro le quinte: “Stasera era bello ma per colpa di alcuni tecnici che non hanno saputo fare il loro lavoro e alcuna gente che ha voluto rompere il caz** è stato rovinato tutto ciò su cui ho lavorato duramente da molto tempo“.

Poi Baby Gang ha aggiunto: “Mi è saltata tutta la scaletta che avevo preparato! E ho dovuto improvvisare. Se una persona sta male e sviene non posso fare finta di niente e andare avanti! Se ci sono animali che non vedono che ci sono famiglie, bambini e donne non è colpa mia“.

Per ora non sono state fornite ulteriori informazioni su come debbano comportarsi le persone che hanno già acquistato i biglietti per i prossimi show, che a quanto pare saranno cancellati.