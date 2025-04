Gianni Morandi era su un autobus a Bologna e ha iniziato a chiacchierare divertito con altri passeggeri. Il video diventa virale.

Per chi gira per Bologna non è difficile imbattersi in Gianni Morandi. Il cantante viene spesso visto spostarsi per la città e non si tira indietro dal prendere i mezzi pubblici. Proprio ieri Gianni ha condiviso un video su Instagram in cui scherza con alcuni passeggeri presenti sull’autobus.

La chiacchierata tra Gianni Morandi e i passeggeri

Nel video andato virale su Instagram, si vede Gianni Morandi in piedi, all’interno di un autobus, intento a scherzare con alcuni passeggeri.

Il cantante chiede a una donna seduta: “Dove va lei?“, e la risposta: “In via Toscana“, “In via Toscana, io invece vado un po’ più avanti, vado verso San Lazzaro!“, ha aggiunto Gianni.

Poco dopo l’artista si è rivolto a un altro passeggero: “Tu dove vai?“, per poi aggiungere: “Bello l’autobus! Potevamo anche prendere un taxi, però non avevo una lira oggi!“, battuta che ha provocato una risata generale nei presenti.

I commenti dei fan

Inutile dire che a pochi minuti dalla pubblicazione, il video ha fatto il pieno di like e non sono mancati numerosi commenti da parte dei fan del cantante.

Sotto il contenuto, infatti, è possibile leggerne alcuni, come: “Ma è bellissimo prendere un autobus e incontrare te, che fortuna!!! Grande Gianni troppo simpatico“, oppure: “Beh…ma che autobus fortunato!!“.

Alcuni bolognesi hanno poi voluto scherzare e il cantante non si è tirato indietro dal rispondere. Un utente ha scritto: “Ma almeno il tuo è passato in orario?“, ricevendo subito la replica dell’artista: “È stato puntualissimo“.