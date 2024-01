Gazzelle annuncia un nuovo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, dopo aver esaurito i biglietti per le prime due date.

Ormai vicino all’esordio sul palco del Festival di Sanremo, dove si esibirà con il brano “Tutto qui”, Gazzelle ha in programma anche altri spettacoli dove cantare i suoi gradi successi. A marzo l’artista inizierà infatti un tour dove calcherà diversi palchi d’Italia: dopo il secondo sold out al Palazzo dello Sport di Roma, è stata annunciata l’apertura di una terza data.

Gazzelle torna in tour

A partire da marzo, Gazzelle tornerà live con “DENTRO X SEMPRE” sui palchi dei principali palasport d’Italia. Questo tour sarà l’occasione per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album “Dentro” e di ascoltare per la prima volta live il brano sanremese “Tutto Qui”.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, prevede diverse tappe in tutta Italia. Dopo le date di Padova, Assago, Eboli, Bari, Firenze, Casalecchio di Reno e Torino, l’artista si esibirà a Roma il 3 e 4 aprile, date già sold out: ma nella Capitale ha deciso di offrire una terza opportunità ai suoi fan per ascoltarlo cantare dal vivo.

La terza data a Roma

Il 2023 ha segnato una tappa indimenticabile nella carriera live dell’artista. Con il suo stile unico e la sua voce inconfondibile, Gazzelle ha conquistato il cuore del pubblico, esaurendo i biglietti per le sue date e ricevendo un’accoglienza calorosa da parte dei fan.

Di seguito il calendario completo del tour 2024, con l’aggiunta della terza data a Roma:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere 12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

Assago (MI) @ Forum 13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT 16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

Eboli (SA) @ PalaSele 17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

Bari @ PalaFlorio 21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Firenze @ Nelson Mandela Forum 24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena 3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT 4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT 7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

Torino @ Inalpi Arena 11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Le prevendite della nuova data di Roma saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 gennaio, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di domenica 21 gennaio.

