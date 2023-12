Tra i 27 big in gara della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Gazzelle porterà sul palco con la canzone “Tutto qui”.

Vengono i brividi sulla pelle solo a sentire i nomi dei cantanti che si sfideranno al Festival di Sanremo. Grandi artisti che hanno conquistato già una vasta platea con i loro talenti musicali: tra questi c’è anche Gazzelle, icona della musica indie pop, che sul palco dell’Ariston si esibirà con il brano “Tutto qui”.

Gazzelle a Sanremo 2024 con “Tutto qui”

Annunciato in diretta da Amadeus tra i 27 big in gara a Sanremo 2024 – a cui si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani – Gazzelle si esibirà alla 74esima edizione della kermesse, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

E’ proprio durante la finale della categoria giovani di ieri, che il direttore artistico ha svelato il titolo della canzone che il cantautore romano presenterà al Festival. E’ la prima partecipazione a Sanremo per l’artista pop indie, dove canterà l’attesissimo brano “Tutto qui” (Maciste Dischi/Warner Music Italia).

I big in gara al Festival

Ai primi di dicembre, Amadeus aveva fatto i nomi di tutti i cantanti che si esibiranno ufficialmente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Certo, senza lasciare per strada la delusione di chi, al contrario, non è stato citato pubblicamente durante la puntata del Tg1.

Oggi conosciamo finalmente i nomi dei tre artisti provenienti da Sanremo Giovani, che fanno salire a 30 i big in gara alla kermesse. Tra i 27 cantanti già preannunciati, ci sono:

Emma

Fiorella Mannoia

Fred De Palma

Geolier

Dargen D’amico

La Sad

Angelina Mango

Il Tre

Diodato

Nek e Renga

Il Volo

Sangiovanni

Alfa

Irama

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

La straordinaria musica di Gazzelle

Poetico e romantico, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, è un’artista indie pop dalle doti musicali senza eguali. Con i suoi brani e i suoi tour che li rappresentano, il cantautore esprime una profonda manifestazione di amore incondizionato intrinseco nel suo stile.

Le sue canzoni vantano oltre un miliardo di stream, accompagnate da 24 dischi d’oro e 22 dischi di platino. Sebbene questa è la prima volta che il cantante romano appare a Sanremo, Gazzelle ha già avuto esperienze passate con il piccolo schermo.

Oltre ad aver preso parte come ospite alla 15esima edizione di X Factor, ha partecipato anche alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, e alla diciassettesima di Che tempo che fa. Gazzelle ha inoltre partecipato alle manifestazioni musicali Battiti Live e SEAT Music Awards.

Riproduzione riservata © 2023 - NM