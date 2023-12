L’ultimo brano di Francesca Michielin è disponibile dal 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

La notizia arriva proprio durante la finale di X Factor, quando solo qualche minuto dopo avrebbe dovuto annunciarne la vincitrice, Sarafine. Ed ecco che il pubblico impaziente si ritrova ad applaudire l’uscita del nuovo singolo di Francesca Michielin, in uscita il 15 dicembre.

L’anteprima speciale del nuovo brano di Francesca Michielin

Un’anteprima speciale durante l’ultima puntata di X Factor 2023, quando Francesca Michielin abbandona per qualche minuti i panni di presentatrice per rivestire quelli di cantante. Illuminando il palco con un abito nero, l’artista da per la prima volta un assaggio del nuovo singolo “Solite Chiacchiere”.

I suoi fan hanno dovuto aspettare poco più di una settimana per poter ascoltare il brano, uscito il 15 dicembre. Come aveva svelato Ambra Angiolini durante il talent, la canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il significato di “Solite Chiacchiere”

Il singolo di Francesca Michielin parla di un amore tossico, uno di quelli per cui si spendono così tante energie da capire poi di non aver avuto mai nulla di concreto tra le mani. “Ascoltare le solite chiacchiere, indossare le solite maschere”, canta l’artista.

“Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza”, racconta Michielin.

Poi aggiunge: “Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita“. Francesca Michielin porterà anche il nuovo singolo sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.

Di seguito il video del singolo “Solite chiacchiere”:



Riproduzione riservata © 2023 - NM