Disponibile dall’8 dicembre sulle piattaforme di streaming e download, Fellow presenta il suo nuovo inedito “Alieno” (Warner Music Italy). Arrivato tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023, con il suo brano proverà ad entrare a far parte dei 30 Big in gara alla 74esima edizione del Festival.

Il significato di “Alieno”

Con “Alieno”, Fellow – all’anagrafe Federico Castello – parla al cuore di tutti coloro che si sentono fuori posto nel mondo. Mette a paragone il contesto di solitudine in cui ci si ritrova all’interno della società, come anche nelle relazioni in cui si vive un amore non corrisposto.

Il giovane artista parla di chi si sente come un outsider in una festa, come fossero appunto degli “alieni”. Ma a un certo punto, si rendono conto che è proprio la loro autenticità a renderli unici e speciali, una caratteristica che alla fine della storia li porterà a creare legami con chi li capisce davvero.

Il giovane successo di Fellow

Nato ad Asti, classe 2000, Federico Castello si avvicina al mondo della musica a soli 8 anni, quando prende parte ad alcuni eventi del paese. Crescendo la sua passione per il canto non svanisce, ma si accentua.

Inizia a partecipare ad eventi di un certo livello, fino ad arrivare nel 2020 alle finali del Festival di Castrocaro, dve presenta la sua canzone “Fire”. Si tratta di un pezzo scritto in un momento difficile della sua vita. Fellow, con il suo nome d’arte, debutta anche a X Factor, dove arriva alla finale.

Di seguito la canzone di “Alieno”:



