Amadeus ha annunciato i nomi di tutti i 12 finalisti di Sanremo giovani 2023 in gara.

Nella giornata di domenica 26 novembre Amadeus ha annunciato i nomi dei dodici finalisti in gara per Sanremo Giovani 2023, in onda martedì 19 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. I giovani cantanti che saliranno sul podio gareggeranno alla settantaquattresima edizione del Festival della musica italiana.

Tutti i nomi dei dodici finalisti

In seguito all’annuncio dei primi otto finalisti avvenuto l’11 novembre, Amadeus ha svelato anche gli altri cantanti in gara, selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta da Amadeus stesso, insieme alla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, Leonardo De Amicis (maestro) e Massimo Martelli (autore).

I quattro nuovi volti selezionati sono Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. Il direttore artistico del Festival si è espresso dicendo: “Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante“.

La modernizzazione del Festival portata da Amadeus ha generato “un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi“, ha detto in riferimento alla serata prevista per il 19 dicembre, nella quale verranno scelti gli artisti che parteciperanno al festival di Sanremo 2024.

Ecco l’elenco completo dei cantanti e le rispettive canzoni in gara:

bnkr44 – Effetti speciali

CLARA – Boulevard

GrenBaud – M’ama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d’inverno

SANTI FRANCESI – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

A completare la lista di artisti che si sfideranno per la finale si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo:

Dipinto – Criminali

Fellow – Alieno

Nausica – Favole

Omini – Mare Forza 90i

