Fedez: polemica sulla beneficenza a Taranto

Fedez ha fatto una donazione ad un ospedale di Taranto: Riondino ha commentato l’iniziativa del rapper e del Codacons.

Fedez e il Codacons hanno finalmente fatto pace, tanto che il rapper e Carlo Rienzi, presidente dell’Associazione, si sono incontrati a Taranto “per una comune battaglia per un futuro in cui la vita e la salute siano prioritari rispetto agli interessi produttivi”. Durante l’incontro Federico ha dichiarato di aver fatto una donazione a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto.

Come sempre, la scelta di Fedez ha sollevato la polemica: secondo molti il rapper sarebbe solo in cerca di pubblicità. Michele Riondino, regista e attore che conosce bene i problemi legati all’Ilva di Taranto, ha commentato l’iniziativa dell’artista.

Fedez: beneficenza o pubblicità?

“Il rapper ha annunciato una donazione per l’oncoematologia pediatrica. Vera beneficenza o pubblicità?” – chiede Rosanna Scardi del Corriere del Mezzogiorno, a Michele Riondino. L’attore ha rivelato di aver avuto lo stesso dubbio: “La domanda ce la siamo posta pure noi. Non vogliamo togliere attenzione a Taranto, è bene che se ne parli“.

Fedez

“Non so però cosa sia venuto Fedez a fare e come la farà. Fa strano che sia arrivato senza avvisarci, senza rivolgersi a chi si occupa del problema da decenni, come noi che organizziamo l’Uno Maggio Taranto. In passato abbiamo chiamato diverse volte Fedez a esibirsi sul palco e non abbiamo mai ricevuto considerazione.“

Michele Riondino su Fedez

“Sono contento che ora si esponga con una donazione laddove ci sono medici e infermieri che andrebbero santificati perché combattono in prima linea una guerra. Invito tutti a fare un giro nei reparti oncologici, un posto di morte dove si respira un’umanità che fa bene al cuore.” – ha proseguito Riondino.

Poi ha concluso con una battuta sull’improvvisa alleanza tra Codacons e Fedez: “Quanto all’alleanza con il Codacons, avremmo potuto organizzare un incontro di wrestling in piazza a Taranto e avremmo potuto raccogliere molto di più“.