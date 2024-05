Fedez parla della nuova canzone: “Ho scritto versi educati”

In un’intervista a La Stampa, Fedez ha parlato della sua nuova canzone che uscirà domani e dei versi dedicati a Chiara Ferragni.

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di tornare alle origini e ricominciare ad occuparsi di musica. Domani infatti uscirà il suo nuovo singolo “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa. Nei giorni scorsi sono usciti alcuni spoiler del testo del brano e sembra che il rapper abbia rivolto parole molto dure alla sua ormai ex compagna.

Fedez: “Ho scritto versi educati”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Fedez ha sottolineato che con la sua nuova hit non vuole colpire Chiara: “Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria”.

Il rapper però non ha intenzione di riservare le stesse attenzioni alle persone di cui, negli ultimi anni, si è circondata la moglie: “Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro“. Durante la sua intervista a Belve dello scorso aprile, Fedez aveva già fatto intendere che per lui le responsabilità del caso Balocco sono da imputare quasi esclusivamente al manager di Ferragni, Fabio Maria D’amato.

“Mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità se ci sono, non sono solo sue.” – ha dichiarato il rapper. Poi ha precisato:” Dei suoi manager? Di uno solo” – facendo chiaramente riferimento a D’Amato.

I versi di “Sexy Shop”

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez ha poi fatto uno spoiler di alcuni versi scritti da lui contenuti all’interno di “Sexy Shop”: “Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita. Ho mani alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita“.