Fedez paparazzato con una donna misteriosa: spuntano le foto

Fedez è stato fotografato in compagnia di una donna misteriosa: lei nasconde il volto per non farsi riconoscere.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera vivono ormai da settimane la loro storia d’amore alla luce del sole e ora sembra che anche Fedez abbia una nuova fiamma. Dopo un’estate in cui era stato paparazzato ogni giorno con donne sempre diverse, negli ultimi mesi il rapper non si era più fatto vedere in dolce compagnia.

Negli ultimi giorni, però, il settimanale Chi ha pubblicato dello foto che mostrano Federico Lucia in compagnia di una donna misteriosa. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez: le foto con la donna misteriosa

Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Fedez in compagnia di una donna che però nasconde il suo volto con il cappuccio della giacca e con una sciarpa. Queste immagini hanno acceso i gossip e le teorie sull’identità della ragazza che potrebbe essere la nuova fiamma del rapper.

Le immagini sono state scattate fuori dal ristorante milanese Casa Cipriani e mostrano il rapper insieme alla giovane donna intenta a nascondere il volto per tutelare la sua privacy. Dopo essere usciti dal locale i due sono stati ripresi mentre salviano sulla Ferrari di Fedez per poi dirigersi verso casa.

Secondo il settimanale Chi, la donna del mistero sarebbe estranea al mondo dello spettacolo e questo ha aumentato la curiosità del pubblico circa la sua identità.

Chi è la donna paparazzata con Fedez

Fedez anteprima

Nonostante la curiosità fervente, al momento le informazioni sulla donna rimangono limitate. Da quanto riportato, pare chiaro che non si tratti di un volto noto nell’ambiente del gossip o dello spettacolo.

La sua scelta di rimanere nell’ombra, evitando i riflettori, potrebbe suggerire una volontà da parte di entrambi di proteggere ciò che appare come un legame agli inizi, forse troppo precoce per essere esposto all’attenzione pubblica e mediatica.