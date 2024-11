Fedez, la figlia Vittoria scrive a Babbo Natale: la lettera è esilarante

Fedez ha condiviso su Instagram la letterina per Babbo Natale della figlia Vittoria: i desideri della bambina sono esilaranti.

Quest’anno, per la prima volta, Fedez e Chiara Ferragni affronteranno il periodo natalizio separati, ma senza perdere lo spirito festoso e la volontà di rendere questi momenti indimenticabili per i loro figli, Leone e Vittoria.

Nelle sue storie Instagram il rapper ha condiviso la letterina per Babbo Natale che la figlia di due anni, ora in vacanza in Lapponia con la mamma e il fratello, ha dimenticato a casa sua. Il contenuto non può che strappare una risata. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez: la letterina di Vittoria

Attraverso le storie di Instagram, il rapper ha letto ad alta voce i desideri piuttosto insoliti e meravigliosamente ingenui della figlia Vittoria. “Mia figlia ha dimenticato qua la sua lettera di Natale. Ovviamente non l’ha scritta lei, l’ha dettata, però è molto specifica” – ha esordito Fedez.

Poi ha iniziato a leggere la lista: “Vuole un maiale al guinzaglio che beve il latte, una scimmietta che beve il latte, una pozione magica, un unicorno con carrozza, un cerchietto per capelli gatto, gatto pupazzo, gatto che dorme“. Il cantante scoppia a ridere: “Io sono preoccupato perché dove lo trovo un maiale al guinzaglio che beve il latte?“.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni: il magico viaggio in Lapponia

Mentre Fedez è a Milano e si gode il successo che sta riscuotendo il suo nuovo podcast intitolato “Pulp podcast”, Chiara Ferragni ha portato Leone, Vittoria e il resto della famiglia in Lapponia, per un’avventura indimenticabile alla ricerca di Babbo Natale.

Su Instagram l’imprenditrice digitale ha condiviso i momenti più belli della vacanza e negli scatti pubblicati i bambini appaiono incantati dalla magia del luogo. Un viaggio che si preannuncia ricco di sorprese e momenti speciali, ideale per fare il pieno di quelle emozioni uniche che solo il periodo natalizio sa offrire.