Fedez: frecciatine a Luis Sal dopo aver perso Muschio Selvaggio

Dopo la decisione del Tribunale di Milano, Fedez ha mandato un sacco di frecciatine al suo ex collega ed amico Luis Sal.

Nel mondo dei podcast italiani, una battaglia legale ha recentemente definito il futuro di uno dei format più seguiti, Muschio Selvaggio. La decisione del Tribunale di Milano ha stabilito che l’unico proprietario della società dietro al podcast è lo youtuber Luis Sal, lasciando fuori dalla conduzione il rapper Fedez, che in passato aveva condiviso questo ruolo oltre che una solida amicizia con Sal.

Una divisione che ha generato non solo un dibattito online tra i fan, ma anche una rinnovata tensione tra i due protagonisti, come dimostrano gli ultimi scambi sui social.

Fedez: una perdita sentita

Fedez non ha nascosto la sua amarezza per la sentenza, esprimendo più volte pubblicamente il suo disappunto. Uno dei primi segnali della sua insoddisfazione è stato una storia su Instagram in cui ha lamentato il distacco di Luis dalle idee originarie del podcast. La decisione legale, pertanto, non ha fatto altro che intensificare una lotta a colpi di dichiarazioni e gesti social che perdura da oltre un anno.

“Io e Marra ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione” – ha scritto il rapper. Fedez ha poi continuato a punzecchiare il suo ex collega ed amico pubblicando sempre su Instagram un messaggio ricevuto da un suo fan: “Muschio Selvaggio deve essere gestito da te, con Luis flop“.

Luis Sal

Muschio Selvaggio: il calo di ascolti

La battaglia tra Fedez e Luis Sal non si limita a dichiarazioni online; passa anche attraverso l’analisi dei numeri che evidenzierebbero un calo di interazioni e ascolti dalla nuova gestione monocratica del formato da parte di Luis Sal.

Secondo una statistica riportata da Fanpage, la media delle visualizzazioni e dei like ottenuti dalle puntate del podcast è significativamente diminuita con Luis Sal alla conduzione. Fedez ha dato visibilità a questa analisi con un “like” che non è passato inosservato tra gli utenti, alimentando ulteriormente le discussioni.