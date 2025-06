Quello del presunto bacio tra Fedez e Clara sta diventando sempre più un mistero. La famosa fotografia pubblicata dal settimane Chi ha sollevato un polverone, tant’è vero che anche la stessa Clara è voluta intervenire per smentire le voci di un flirt.

Tuttavia, il fotografo che ha immortalato il famoso scatto ha deciso di dire la sua verità, in quanto fermamente convinto che quello che sia capitato durante quella famosa cena a Roma sia stato un bacio a tutti gli effetti.

Il fotografo si è affidato proprio a Chi, il magazine per cui ha scattato la foto , per poter pronunciare la sua verità, rivelando di non avere dubbi su quanto visto quella sera: “Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appiccicati“.

In ogni caso, contro il gossip non si è scagliata soltanto Clara, definendo il contenuto della foto “una questione di prosettiva“, ma anche Il Rosso. Il famoso creator, nonché amico di Fedez, recentemente, ha deciso di commentare l’argomento. Per farlo ha scelto proprio Twich, la piattaforma dove è solito fare le sue live, dove ha cercato di smentire il tutto: “Non c’è stato un momento in cui non si sono avvicinati se non per salutarsi“.