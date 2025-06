Sui social, alcune persone che hanno partecipato al concerto di Sfera Ebbasta hanno dichiarato che l’ambiente fosse poco sicuro.

Lo scorso 7 giugno, Sfera Ebbasta si è esibito allo stadio Maradona di Napoli nel suo attesissimo concerto. Un evento grandioso, se non fosse che sui social diverse persone presenti hanno dichiarato che l’ambiente non fosse sicuro, ma che siano stati messi in atto ripetuti furti e che certe persone fossero armate di coltelli.

La denuncia: “Una giungla a cielo aperto”

Di per sé la performance live di Sfera Ebbasta non ha per nulla deluso i fan, anzi. I presenti si sono dichiarati entusiasti della sua esibizione che ha acceso lo stadio napoletano. Tuttavia, il vero problema è stato il clima di scarsa sicurezza che alcune persone avrebbero percepito, tanto da voler diffondere la notizia sui social.

In particolare, un utente ha pubblicato su TikTok un video in cui ha raccontato la sua esperienza con poche semplici parole: “Il concerto di Sfera bellissimo, ma una giungla a cielo aperto. Controlli zero, gente con coltelli fatti passare liberamente, chi rubava i telefoni, chi le catenine. Una giungla per le scimmie“.

@nandobiiiiiii #sferaebbasta #concerto #ladri ♬ suono originale – Nando Ma questo non è l’unico video-denuncia della serata. Sempre su TikTok un altro utente ha deciso di condividere la sua esperienza: “Aspettavi questo concerto da un anno ma tre ragazzi te lo rovinano perché decidono di scippare la collana dal collo a te e altra gente che sta sul prato, per tutta la durata del concerto. Fate schifo“.

Le risposte ai video

Ovviamente nel giro di poco i video sono andati virali, incentivando le risposte del pubblico di TikTok. Alcune persone hanno confermato quanto riferito dai contenuti, mentre altre hanno dichiarato che da un concerto di quel tipo non ci si sarebbe potuto aspettare altro. A tal proposito in un commento si legge: “Ma chi vi aspettate di trovare a questi concerti? Io non mi meraviglio, basta ascoltare i testi delle canzoni e capire a quale pubblico sono rivolti“.

Altre persone hanno poi dichiarato che sia buona prassi non recarsi mai ai concerti con oggetti di valore, poiché furti di questo tipo potrebbero avvenire potenzialmente ovunque. Non manca poi chi ha acceso una discussione sostenendo che contenuti simili siano fatti esclusivamente per screditare la città di Napoli. A tal proposito, un commento recita: “Non è vero. Fate questi video per screditare Napoli. Vergognati“.

Tra i vari commenti, tuttavia, manca quello di Sfera Ebbasta che al momento ha deciso di non rilasciare dichiarazioni sull’evento.