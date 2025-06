Pare che tra la popstar e l’attore ci sia aria di crisi, ma secondo le voci vicine alla coppia ci sarebbero dei problemi da tempo.

Quella tra Katy Perry e Orlando Bloom è una relazione che è entrata nel cuore dei fan di tutto il mondo. Con una proposta di matrimonio da favola e la nascita della loro prima figlia, tutto sembrava andare nel verso giusto. Tuttavia, negli ultimi tempi, sempre più voci hanno cominciato a sostenere che tra la coppia sia in corso una profonda crisi. Ecco che cosa sappiamo.

“Non vivono più la stessa vita”: la verità sulla presunta crisi

Ad aver diffuso le voci di una probabile crisi sono state alcune fonti molto vicine alla coppia. Ad aver pubblicato il gossip è il settimanale Us Weekly, nel cui articolo si legge: “Trascorrono sempre più tempo separati … Si sono allontanati e non vivono più la stessa vita“. In effetti, sembrerebbe che la coppia si stia trovando su due piani diversi, dato che Katy Perry attualmente è impegnata in “Lifetimes”, il suo tour mondiale.

Secondo un’altra fonte, i continui impegni della popstar avrebbe dato inizio alla crisi: “Katy è stata molto impegnata a lavorare e spesso si separano, questo ha causato tensione“. Per questo motivo, quindi, Orlando Bloom starebbe uscendo sempre più spesso da solo. In ogni caso, a oggi la coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, anzi, i fan hanno affermato che entrami sarebbe ancora soliti scambiarsi like reciproci sui rispettivi profili social.

Katy Perry

Katy Perry: “Non eravamo mai stati coinvolti fin dal primo giorno”

In ogni caso, questo non sarebbe il primo momento buio che la coppia starebbe affrontando. Come è noto a tutti, già nel 2017 Katy e Orlando avevano deciso di intraprendere due strade separate dopo solo un anno di relazione. A tal proposito, in un’intervista rilasciata lo scorso settembre, la popstar aveva per la prima rivolta rivelato cosa fosse successo tra loro: “Non eravamo mai stati coinvolti fin dal primo giorno. Lui lo era, in certo senso, perché aveva appena concluso un periodo di castità e aveva già delle intenzioni chiare. Io ero appena uscita da una relazione e pensavo solo di voler cambiare aria“.

Tuttavia, ai tempi riuscirono a superare la crisi nel migliore dei modi con una proposta di matrimonio e la nascita di Daisy Dove Bloom, la loro bambina, avvenuta nel 2020.