Per Riccardo Cocciante, quello attuale è un momento importante. Il cantante, infatti sta celebrando la sua incredibile carriera con una serie di concerti nelle location più belle d’Italia. Tra le varie tappe vi è quella del 22 settembre, durante la quale Cocciante si esibirà in piazza del Plebiscito, a Napoli.

A tal proposito, in una recente conferenza stampa, l’artista ha svelato alcuni dettagli su questo importante evento e spiegato quale sia il suo rapporto col capoluogo campano.

Ai giornalisti, Cocciante non ha nascosto la sua emozione, parlando con entusiasmo del suo futuro concerto a Napoli: “Sarà uno show veramente live, senza cose pre-registrate o l’uso dell’autotune. Si può anche sbagliare ma questo fa parte delle regole del gioco“. Non a caso, il cantante ha un’idea ben chiara di cosa significhi cantare, un’azione che negli ultimi ha visto sempre più spesso l’ausilio di dispositivi per correggere il suono . Di seguito le sue parole:

“Il microfono è uno strumento, non aiuta a cantare … Oggi i tecnici non sono più abituati a chi canta. L’artista stesso è incluso in una macchina complessa di suoni predefiniti e precostituiti. Ciò che ho percepito è che manca la gavetta e una propensione all’esperienza, anche negativa“.

Ma non è tutto. Cocciante, infatti, ha voluto esprimere qualche parola sui possibili ospiti da chiamare per il concerto del 22 settembre: “Ospiti a Napoli? Non so ancora, magari cerchiamo di fare qualcosa insieme a chi sarà sul palco con me, ma per adesso non abbiamo notizie in merito. Il rapporto delle nuove leve della musica con il mio repertorio è particolare, mi onora che conoscano le mie canzoni e vogliano cantarle con me“.