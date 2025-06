Carlo Conti fa pace con i  FuckYourClique: il retroscena di Sanremo

Li aveva esclusi da Sanremo, ma adesso Carlo Conti e i FuckYourClique hanno fatto pace: scopriamo tutti i dettagli.

Carlo Conti li aveva esclusi dalla serata cover di Sanremo 2025, ma adesso tra il direttore artistico della kermesse e i FuckYourClique sembra finalmente essere tornato il sereno. La pace è stata resa nota attraverso uno scatto condiviso sul profilo Instagram della band, subito dopo un incontro avvenuto nel backstage dei Tim Summer Hits.

La fotografia, accompagnata da un messaggio che annuncia “Pace fatta. Ci vediamo stasera a Piazza del Popolo“, sigilla la fine di un diverbio che ha tenuto banco per i passati mesi, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Ma quali sono i retroscena che si nascondono dietro questa discussione? Scopriamo tutti i dettagli.

Carlo Conti e i FuckYourClique: l’origine del disaccordo

La discordia tra i protagonisti di questa vicenda risale al Festival di Sanremo 2025. Per la serata dedicata alle cover Fedez aveva inizialmente scelto di esibirsi con i FuckYourClique, gruppo ai più sconosciuto composto da Disa, Kimyo e Pupis.

Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

A sorpresa però la scelta finale del rapper ricadde su Marco Masini. Fedez rivelò infatti che il direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, aveva espresso delle perplessità riguardo ai testi dei brani del gruppo. “Inizialmente avevo portato una cover con questi artisti che a me piacciono molto, che si chiamano FuckYourClique, e avevamo preparato una cover di BoyBand dei Velvet… E niente, non so se posso dire letteralmente cosa mi ha detto Carlo Conti rispetto a questa scelta” – ha raccontato.

Poi Fedez ha aggiunto: “E in realtà, non so neanche se la risposta è arrivata direttamente da lui, perché a me è stata riferita da un’altra persona del suo team. Ma mi è stato detto: Carlo non vuole sul palco degli artisti che parlano di sb0rr4“.

I fan dei FYC invadono il profilo Instagram di Carlo Conti

In seguito a queste dichiarazioni, i membri dei FuckYourClique reagirono con disappunto, invitando i loro fan a manifestare il loro sostegno attraverso l’uso di un hashtag piuttosto provocatorio. La situazione divenne insostenibile al punto che Carlo Conti fu costretto a chiudere la sezione commenti dei suoi profili social.

Fedez, pur distanziandosi dall’azione diretta dei fan, non mancò di sottolineare l’ironia e l’aspetto virale che questa vicenda aveva assunto online, arrivando anche a scusarsi pubblicamente con il conduttore televisivo per l’accaduto.