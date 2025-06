Alessandra Amoroso ha rivolto bellissime parole ad Emma, collega a cui è legata da anni: scopriamo tutti i dettagli.

Dopo l’uscita di “Serenata“, che in poco tempo è diventata una delle hit estive più amate del 2025, Alessandra Amoroso è pronta a conquistare ancora il suo pubblico con il suo nuovo attesissimo album “Io non sarei”. In una recente intervista rilasciata per il nuovo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, la cantante ha rivisitato con nostalgia le tappe della sua carriera ed ha rivolto un bellissimo ringraziamento ad una collega a cui è molto legata.

Alessandra Amoroso: la partecipazione ad Amici

Alessandra Amoroso non dimentica le sue origini e nel corso dell’intervista ha ripercorso i momenti trascorsi durante la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi“. La cantante, vincitrice di una delle passate edizioni del talent show, ha ricordato sia i bei momenti che i periodi più difficili, sottolineando come questa esperienza sia stata fondamentale per la sua crescita artistica e personale.

Alessandra Amoroso

“Ho tanti ricordi belli, ma anche un po’ sbiaditi perché non ho vissuto quel percorso in maniera splendente, però se faccio quello che amo è proprio grazie a loro” – ha spiegato Alessandra.

Le parole rivolte ad una collega speciale

Nel corso dell’intervista, Alessandra ha anche toccato il tema delle collaborazioni significative della sua carriera, menzionando in particolare il legame con Gianni Morandi: “So quanto mi stima, siamo molto legati al di là della musica. Mi ha dato questo grande compito di essere la sua co-conduttrice in un programma in prima serata. È stato molto faticoso ma divertente“

La cantante ha parlato delle profonda amicizia che la lega ad Emma Marrone, con la quale ha duettato nel brano “Pezzo di Cuore”. “È stato bello condividere con lei, oltre che un pezzo di cuore, anche un pezzo di percorso. Le sono grata e le voglio molto bene.” – queste le dolcissime parole di Alessandra.