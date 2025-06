Il cantante è stato avvistato in compagnia di Caterina Licini, ex ballerina di Amici che lo sta accompagnando in giro per il tour.

Da qualche tempo, la vita sentimentale di Cesare Cremonini è tornata al centro del gossip. Infatti, proprio poche settimane fa si pensava che ci fosse stato un ritorno di fiamma tra il cantante e Giorgia Cardinaletti, sua ex fidanzata. Delle voci che avevano riacceso la speranza dei fan della coppia, ma che di recente sono state smentite.

Sì, perché pare che Cesare Cremonini stia frequentando un’altra donna: stiamo parlando di Caterina Licini, ex ballerina di Amici con cui starebbe trascorrendo gran parte del suo tempo. Ecco che cosa sappiamo.

La nuova indiscrezione su Cesare Cremonini e Caterina Licini

Ad aver diffuso il gossip è stato il settimane Chi, magazine che riportato sulla sua pagina Instagram alcune foto che ritraggono il cantante in compagnia dell’ex ballerina. Da quanto è emerso pare che Cesare e Caterina siano molto vicini, tant’è vero che, come si legge sul sito: “Il cantante si sveglia all’alba e alle 7:30 è già a fare colazione con lei“.

E in effetti pare proprio che entrambi stiano condividendo molte ore della giornata in compagnia. Ma non solo, dato che sembra che Caterina lo stia accompagnando nelle varie tappe del suo tour negli stadi. Chiaramente non si sa ancora se la loro sia a tutti gli effetti una coppia, oppure se si tratti solamente di gossip. Quello che però i fan ricordano è che quello di Caterina non è un nome nuovo, dato che lo scorso inverno, il cantante era andato a Cortina in sua compagnia in occasione delle gare di coppa del mondo di sci.

Cesare Cremonini

Il tour di Cesare Cremonini

Come anticipato, Cesare Cremonini sta muovendo i primi passi nel “CREMONINI LIVE25”, la tournée che lo porterà in giro per gli stadi italiani. Il tour è cominciato lo scorso 8 giugno, col concerto di Lignano Sabbiadoro, per poi toccare tante altre città in tutta la penisola. A tal proposito, i prossimi imminenti appuntamenti sono previsti il 15 e il 16 giugno allo Stadio San Siro di Milano: qui l’articolo per vedere tutte le date disponibili.