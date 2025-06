Il cantante ha deciso di giustificare una frase pronunciata durante il suo concerto in seguito al malore di una fan.

Al Bano ha rilasciato un’intervista per Adnkronos dove ha deciso di spiegare meglio quanto accaduto durante il suo concerto del 7 giugno avvenuto a Carbonia, in Sardegna. Per l’occasione, il cantante ha deciso di fare chiarezza e di giustificarsi con coloro che nelle ultime ore l’hanno accusato di aver detto una frase inappropriata sulla donna svenuta durante l’evento.

Lo scoppio della polemica

Ma di quale polemica si sta parlando? Ebbene, come scritto in un precedente articolo, durante il concerto di sabato sera di Al Bano, una donna presente nel pubblico si è sentita male ed è svenuta. I soccorsi sono stati immediati, ma il cantante per smorzare la tensione ha voluto fare un po’ di ironia. Infatti, dopo aver eseguito due acuti nel tentativo di rianimarla, Al Bano ha anche aggiunto: “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ti vogliamo bene“.

Ed è stata proprio quest’ultima frase a non essere piaciuta al pubblico, tant’è vero che sui social si sono scatenato commenti feroci.

Al Bano

La replica di Al Bano

Ed è proprio qui che si colloca la replica di Al Bano. Il cantante, infatti, ha deciso di far fronte alle polemiche e di giustificarsi: “L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente“.