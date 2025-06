Rkomi ha annunciato di aver annullato il suo tour nei palazzetti. Ora è tornato con una nuova tournée nei teatri e spiegato la sua verità.

È passato soltanto qualche giorno da quando Rkomi ha annunciato di aver cancellato tutte le date del suo tour estivo nei palazzetti. Una notizia improvvisa che aveva gettato nel panico i fan, anche a causa della mancanza di motivazioni. Tuttavia, oggi il cantante è tornato con una nuova notizia: presto comincerà il suo tour nei teatri. Ma non è tutto, dato che Rkomi ha anche voluto rivelare la sua verità sul perché della precedente decisione.

L’annuncio di Rkomi

Ad aver annunciato il tutto è stato proprio Rkomi, che con un post su Instagram ha deciso di condividere il lieto evento coi propri fan. La foto pubblicata è il manifesto dell’evento con le date, ma per completare il tutto, il cantante ha lasciato anche un lungo commento. Di seguito le sue parole:

“i teatri hanno un’anima. la senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri. questo tour non sarà solo una serie di concerti. è un viaggio nell’anima. e io, ogni sera, racconterò chi sono. ci vediamo lì. a luci spente“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mirko (@rkomi)

Ecco perché Rkomi ha preferito fare uno show nei teatri

Come i fan hanno notato, il cantante, ha deciso di aggiungere anche una storia su Instagram, dove ha spiegato come mai ha deciso di prendere questa decisione: “Mentre stavo chiudendo “decrescendo” saliva in me il desiderio di portare la stessa necessità di intimità anche dal vivo. è il motivo per cui ho preferito portare un nuovo show nei teatri, che non sarà solo un concerto ma qualcosa di più. racconterò la mia storia con un nuovo team di lavoro, questo è il motivo per cui le date precedentemente comunicate sono state tecnicamente cancellate“. Rkomi

Come comprare i biglietti per il tour di Rkomi

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti del tour, la vendita comincerà oggi, martedì 10 giugno a partire dalle ore 14:00. I biglietti saranno acquistabili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. In ogni caso, chi avesse comprato il biglietto per il precedente tour potrà richiedere un rimborso seguendo le istruzioni ricevute via mail.