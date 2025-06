Fedez fuma dell’erba davanti a Gasparri: “Questa è illegale in Italia”

Dopo che Fedez ha partecipato al congresso giovani di Forza Italia, Gasparri ha deciso di accettare l’invito a Pulp Podcast, il podcast del rapper e di Mr. Marra. Qui, ha fatto delle riflessioni su come sia cambiato il comportamento di Fedez nell’ultimo tempo, ma il rapper ha reagito ridendo, offrendogli perfino dell’erba. Ecco che cosa è successo.

Un argomento che ha interessato parte del podcast è stato quello delle droghe. Da qui è emerso subito il punto di vista di Gasparri, capogruppo di Forza Italia, il quale ha ribadito che le droghe facciano male alla salute delle persone. Il senatore ha anche fatto un invito a Fedez, suggerendogli di avere uno stile di vita più sano, dato che dopo il divorzio pare che il comportamento del rapper sia peggiorato.

Tuttavia, la reazione di Fedez è stata alquanto inaspettata: il rapper ha deciso di riderci su prendendo un piccolo barattolo contenente dell’erba. Ma non è tutto, dato che dopo che il rapper l’ha annusata, l’ha perfino offerta a Gasparri. A tal proposito, Fedez ha cercato di convincere il senatore, dichiarando: “Una cannetta fa meno male di un bicchiere di vino“.

Un tentativo vano, dato che Gasparri ha ha ribattuto: “No, fa male anche di più“, per poi continuare, “Le droghe fanno male! La droga fa male. Fedez usa delle droghe leggere che danneggiano la corteccia cerebrale“. Ma le parole del senatore sono state vane , dato che Fedez ha proseguito fumandosi lo spinello, aggiungendo: “Questa è californiana, è totalmente illegale, la compro da uno spacciatore“. Un’affermazione cui Gasparri ha voluto replicare: “Quello che sta dicendo Fedez è un messaggio totalmente sbagliato, il suo discorso può spingere chi lo ascolta all’emulazione“.

Ma l’argomento “droghe” non è stato l’unico trattato durante il podcast. Infatti, un’altra tematica toccata dagli ospiti è stata quella relativa la situazione finanziaria di Forza Italia. A tal proposito, Gasparri ha dichiarato: “Il debito storico di 99 milioni che si è formato dal ’94 fino alla scomparsa di Berlusconi, noi non siamo in grado di ripagarlo: c’era una fideiussione, una garanzia di Berlusconi, il cui patrimonio vale molto di più e i familiari si sono fatti carico di questa garanzia“.