Il cantante ha cercato di rianimare una fan svenuta durante un suo concerto con la potenza della sua voce. Il video virale.

Lo scorso 7 giugno, Al Bano si è esibito in occasione de “Il Sulcis Inglesiente Espone”, celebre fiera dell’artigianato di Carbonia che è arrivata alla 29esima edizione. Tuttavia, durante la performance è avvenuto l’inimaginabile: una fan si è sentita male ed è svenuta, così il cantante ha provato a rianimarla. Come? Sfruttando la potenza della sua voce. Ecco che cosa è successo.

Il malore della fan e l’ironia di Al Bano

Come anticipato, Al Bano si stava esibendo durante la giornata di inaugurazione de “Il Sulcis Inglesiente Espone”, quando una fan si è sentita male. La donna, infatti, è svenuta richiamando l’attenzione non solo del pubblico, ma anche dello stesso cantante. Al Bano ha così deciso di ironizzare sull’accaduto per smorzare la tensione facendo una battuta: “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali“.

Ma non è finita qui. Il cantante ha deciso di proseguire il siparietto eseguendo alcuni acuti per invocare il risveglio della donna: “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!“. Un momento alquanto surreale che i presenti hanno cercato di riprendere coi loro cellulari, per poi pubblicarli in rete. Qui, i video hanno fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di visualizzazioni.

I prossimi impegni di Al Bano

In ogni caso, la performance a Carbonia non è l’unico impegno di Al Bano. Il cantante, infatti, si esibirà il prossimo 30 giugno al Kepos Festival di Putignano, celebre evento dedicato alla letteratura e all’arte, passando per talk di attualità ed enogastronomia, per poi finire con la musica.

Ma non è tutto. Infatti, il cantante ha di recente annunciato che prima di quell’evento si esibirà a San Pietroburgo, in Russia, in compagnia di Iva Zanicchi. Il concerto è previsto per il prossimo 20 giugno e l’annuncio ha provocato diverse reazioni nel pubblico, dato che in molti non hanno apprezzato la sua scelta.