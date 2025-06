La cantante ha conquistato il pubblico italiano col suo concerto a Milano e sorpreso tutti intonando “A far l’amore comincia tu” .

In questi giorni è in corso l’I-Days Festival, celebre festival musicale di Milano in cui si esibiscono cantanti importanti anche a livello internazionale. Ieri sera è stata la volta di Dua Lipa, la quale ha incantato il pubblico intonando le sue hit più famose e fatto una sorpresa inaspettata. Infatti, ha intonato “A far l’amore comincia tu”, celebre canzone di Raffaella Carrà, rendendole omaggio.

La performance di Dua Lipa sulla note di Raffaella Carrà

Lo scorso sabato 7 giugno, Dua Lipa si è esibita sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura, a Milano. Qui ha fatto ballare il pubblico sulle note di alcune sue celebri canzoni, ma ad un certo punto è successo l’impensabile. La cantante, infatti, si è messa improvvisamente a parlare in italiano, dichiarando: “Canto una canzone diversa, di un’artista locale. Questa sera proverò a cantarla per voi, in italiano. Cantate con me se la conoscete, vi amo“. Di seguito il video della performance: @valez196 A far l’amore comincia tu by Dua Lipa in Milan, Italy #dualipa #radicaloptimismtour #radicaloptimism #milan #cover ♬ suono originale – Valee🤟🏻

Ed ecco che in tutto l’ippodromo sono risuonate le note di “A far l’amore comincia tu”, probabilmente la canzone più famosa di Raffaella Carrà a livello internazionale con ben 20 milioni di copie vendute. Ma non è tutto, dato che Dua Lipa ha voluto anche esprimere un sincero ringraziamento al pubblico italiano: “La prima volta che mi sono esibita a Milano c’erano 50 persone. E sono grata a tutti voi per aver realizzato il mio sogno e permettermi di fare quello che amo ogni giorno“. Raffaella Carrà

Che cos’è l’I-Days Festival

Come anticipato, Dua Lipa è stata una degli ospiti più attesi all’I-Days Festival. Ma di che cosa si tratta? Ebbene, per chi non lo sapesse l’I-Days Festival è uno dei festival italiani più popolari e si svolge in estate. Nato nel 1999, ha visto le prime edizioni svolgersi a Bologna, mentre dal 2018 la città ospitante è Milano.

Si tratta di un evento attesissimo tutto l’anno, complici anche i numerosi ospiti famosi in tutto il mondo che sono soliti esibirsi di fronte al pubblico. Quest’anno, l’I-Days Festival si svolgerà dal 2 giugno fino al 27 dello stesso mese, con concerti presso l’Ippodromo Snai La Maura e l’Ippodromo Snai San Siro. Tra gli ospiti presenti, oltre a Justin Timberlake e Dua Lipa, ci saranno i Duran Duran, i Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone.