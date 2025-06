Doveva essere un simpatico incontro di box tra amici ma è finita con una corsa in ospedale. Ecco cos’è successo durante la live.

Negli ultimi tempi il web ha visto nascere una nuova impensabile amicizia: stiamo parlando di quella tra Fedez e Il Rosso, celebre streamer di Twich. E in effetti, il rapper e il creator sempre più spesso si riprendono mentre scherzano tra loro con l’obiettivo di far divertire il pubblico.

Tuttavia, nell’ultima diretta trasmessa su TikTok è successo l’immaginabile: Fedez ha colpito Il Rosso, fratturandogli il naso. Un errore che ha costretto l’interruzione immediata delle riprese e una veloce corsa in ospedale. Ecco che cosa è successo.

Il pugno in diretta e la corsa in ospedale

Nella diretta, Fedez e Il Rosso erano coinvolti in una sessione di sparring, celebre forma di allenamento di solito praticata dall’atleta in compagnia di un collaboratore. In questo caso, Il Rosso si stava allenando per un match di boxe e Fedez gli stava dando una mano. Tutto stava andando per il verso giusto tra risate e battute, quando è successo l’immaginabile.

All’improvviso, infatti, il rapper ha tirato un pugno al creator spaccandogli il naso. Nel video si vede Fedez colpire Il Rosso in pieno viso, lasciandolo visibilmente stordito. Poi lo stop improvviso delle diretta e la corsa in ospedale dove il creator si è sottoposto ai raggi, scoprendo così di aver subìto una frattura al naso. Per questo motivo, si dovrà operare la prossima settimana.

La reazione de Il Rosso e i commenti degli utenti