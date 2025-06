Antonella Elia e Pietro Delle Piane pronti a dirsi “Sì” tra le montagne innevate: la coppia annuncia il matrimonio per San Silvestro a Cortina.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno finalmente preso la decisione definitiva: convoleranno a nozze. Dopo anni di alti e bassi, proposte di matrimonio e rinvii, la coppia ha annunciato di essere pronta per il grande passo.

L’attesa è finita e la scelta della data è significativa: il 31 dicembre, a Cortina, Antonella e Pietro si diranno “Sì” sotto il cielo innevato, iniziando insieme un nuovo capitolo della loro vita. La notizia è stata confermata durante un’apparizione televisiva, dove i futuri sposi hanno condiviso dettagli e emozioni legate a questo importante evento.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno costruito un legame solido nel corso degli anni, nonostante le numerose crisi attraversate. La coppia, che si ama da cinque anni, ha vissuto momenti di incertezza e allontanamenti, ma ogni volta è riuscita a ritrovarsi. Antonella ha dichiarato che Pietro è stato l’unico uomo a farla pensare a una famiglia, un pensiero che non aveva mai considerato prima.

La loro storia d’amore è iniziata in modo semplice, con un bacio in una macchina dal riscaldamento rotto, e da allora non si sono più lasciati. Questo matrimonio rappresenta una nuova stabilità e la chiusura di un capitolo di turbamenti sentimentali.

La quarta proposta: un simbolo di perseveranza

La strada verso l’altare non è stata facile per Antonella e Pietro. L’attore ha chiesto la mano della sua compagna per ben quattro volte prima di ottenere un “Sì” definitivo. L’ultima proposta è arrivata in un contesto inusuale, senza l’anello tradizionale, ma con una scatola a forma di cuore rosso, simbolo del loro amore.

Pietro ha spiegato che “L’anello già ce l’hai quindi sarebbe stato scontato regalartene un altro“, dimostrando che a contare davvero è il sentimento che li unisce. La quarta richiesta è risultata quella giusta e la coppia ha deciso di celebrare il loro amore a Cortina, nel cuore dell’inverno, con una cerimonia intima e significativa.

Una scelta simbolica per un nuovo inizio

La data scelta per il matrimonio, il 31 dicembre, non è casuale. Per Antonella e Pietro, celebrare le nozze a San Silvestro significa chiudere il 2025 e iniziare il 2026 con un nuovo capitolo nella loro vita. Inizialmente, la coppia aveva considerato di sposarsi in Polinesia durante una lunga vacanza estiva, ma il piano è cambiato. Ora, l’idea di un matrimonio tra neve e montagne a Cortina sembra perfetta per loro.