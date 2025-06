Ospite del podcast One more time, Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha parlato della sua malattia e del difficile rapporto con il padre.

A marzo Bobby Solo è stato ospite di Domenica In insieme alla sua famiglia per celebrare il suo 80esimo compleanno. In quell’occasione non è passata inosservata l’assenza di Veronica Satti, figlia 34enne del cantante. Ospite del podcast “One more time” di Luca Casadei, la donna è tornata a parlare pubblicamente rivelando importanti dettagli sulla sua salute mentale sul difficile rapporto con il padre.

Veronica Satti: la scoperta di essere borderline

Uno degli argomenti più delicati affrontati da Veronica Satti durante la lunga intervista è la scoperta di essere borderline. “Mi è stato diagnosticato nel 2019, al termine di test e psicoterapia.” – ha spiegato la donna – “Ci sono 9 fattori in cui dovevo rientrare e io ero in tutti e 9”.

“Essere borderline significa questo: stare male e non capire perché stai soffrendo; oppure avere reazioni di euforia e non comprenderle. Ero confusa. Soffrivo e non ne capivo il perché. La sofferenza era la mia comfort zone. Vivere mi spaventava. Non conoscevo altro” – ha aggiunto.

Veronica Satti ha poi rivelato di aver avuto una grave crisi circa due anni fa. “Ho questo mental breakdown importantissimo: mi raso a zero i capelli e mi scolo una boccetta di codeina. E mi taglio tanto, mi faccio tanto male. Oggi penso che se tu tocchi il fondo ti dai la spinta per risalire. Oggi come va? Diciamo che non è male, sto prendendo le misure“.

Il rapporto con il padre Bobby Solo

Nel corso dell’intervista, Veronica ha anche parlato del suo difficile rapporto con Bobby Solo. “Mio papà sicuramente è mio papà e io mi sento sua figlia ma lui non ha mai fatto il padre.” – ha raccontato.

“Se oggi devo dire chi è mio padre dico che è il compagno di mia mamma: Paolo. Perché i figli sono di chi li cresce. E papà Bobby lo sa. Gliel’ho detto in un viaggio a New York, in cui ci siamo riconciliati. Mi ha risposto ‘sono contento che hai avuto una figura’. Lui ha questo modo da amico…” – ha concluso Veronica.