Manca pochissimo all’inizio del tour 2025 di Cesare Cremonini negli stadi italiani: scopriamo le date e la scaletta delle canzoni!

L’estate si preannuncia come un momento ricco di emozioni per gli appassionati di musica live in Italia, grazie al ritorno di uno degli artisti più amati del panorama nazionale: Cesare Cremonini. Con il suo nuovo tour “CREMONINI LIVE25”, il cantautore bolognese promette di portare sul palco tutta la sua magia e il suo indiscutibile talento. Scopriamo le date e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Cesare Cremonini: le date del “CREMONINI LIVE25”

Dopo tre anni dall’ultimo suo tour, l’attesa per rivedere Cesare Cremonini dal vivo è palpabile. La data zero del “CREMONINI LIVE25” è fissata l’8 giugno allo Stadio Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro; poi il tour proseguirà allo stadio San Siro di Milano, dove si terranno due concerti il 15 e il 16 giugno. Una serie di numeri impressionanti accompagnano questo evento: 13 stadi sold out e oltre 550 mila biglietti venduti, una testimonianza eloquente dell’attesa che circonda questo ritorno.

Cesare Cremonini

Ecco tutte le date in programma del tour 2025 di Cesare Cremonini:

8 giugno 2025 – Stadio G. Teghil a Lignano Sabbiadoro

15 giugno 2025 – Stadio San Siro a Milano

19 giugno 2025 – Stadio Dall’Ara a Bologna

20 giugno 2025 – Stadio Dall’Ara a Bologna

24 giugno 2025 – Stadio Diego Armando Maradona a Napoli

28 giugno 2025 – Stadio San Filippo a Messina

3 luglio 2025 – Stadio San Nicola a Bari

8 luglio 2025 – Stadio Euganeo a Padova

12 luglio 2025 – Stadio Olimpico a Torino

17 luglio 2025 – Stadio Olimpico a Roma.

La scaletta delle canzoni

La set list del tour comprenderà senza dubbio i più grandi successi di Cesare Cremonini. ma anche i brani contenuti nel suo ultimo album “Alaska Baby”. Ecco la scaletta delle canzoni: