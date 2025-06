Vasco Rossi torna a Firenze con due concerti sold out alla Visarno Arena nel giugno 2025, promettendo uno spettacolo memorabile.

Vasco Rossi, il leggendario rocker di Zocca, si prepara a infuocare i cuori dei suoi fan con due concerti sold out alla Visarno Arena di Firenze il 5 e 6 giugno 2025. Dopo aver aperto con entusiasmo il suo tour “Vasco Live 2025” allo Stadio Olimpico di Torino, l’artista porta la sua energia in Toscana.

Il tema centrale del tour è un vero e proprio inno alla vita, incarnato perfettamente dalla sua musica e dalle sue parole. Tra i momenti salienti, il ritorno del brano “Valium” dopo quasi trent’anni e una scaletta che include alcuni dei suoi successi più iconici. I fan possono aspettarsi un’esperienza musicale emozionante e coinvolgente.

Il “Vasco Live 2025” non è solo un semplice tour musicale, ma una celebrazione della vita in tutte le sue sfaccettature. Vasco Rossi ha catturato il pubblico di Torino con la sua dichiarazione appassionata: “Voglio una vita spericolata, noi siamo una vita spericolata, noi siamo una vita vissuta, vita ostinata, vita complicata, vita meravigliata, vita fiera”. Queste parole riflettono l’intento dell’artista di trasmettere un messaggio di resilienza e passione attraverso la sua musica. Ogni nota e ogni canzone diventano un tributo alla forza e alla bellezza della vita.

Un viaggio attraverso i successi

La scaletta del tour è un viaggio emozionante attraverso i più grandi successi di Vasco Rossi. Si parte con “Vita spericolata” in versione integrale, seguito da brani iconici come “Sono innocente ma”, “Valium”, “Vivere” e molti altri.

Ogni canzone racconta una storia, racchiudendo anni di emozioni e ricordi per i fan. Un medley speciale include classici come “La strega (la diva del sabato sera)” e “Una canzone per te”, offrendo al pubblico un’esperienza musicale completa. Non mancano i momenti di grande coinvolgimento con “Siamo solo noi” e il gran finale con “Albachiara”, brano amatissimo dai fan.

Il ritorno atteso di “Valium”

Tra le sorprese più attese del tour, spicca il ritorno di “Valium”, un brano che Vasco non eseguiva dal vivo da quasi trent’anni. Questo ritorno inaspettato è un regalo per i fan, che potranno rivivere le emozioni legate a diverse epoche della carriera dell’artista. Insieme ad altri classici, “Valium” contribuirà a rendere le serate fiorentine un’esperienza unica e indimenticabile.