Eros Ramazzotti: spunta una tenera foto con Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker hanno trascorso la festa dei nonni insieme al piccolo Cesare: sui social spunta una tenera foto dei due.

Nel mondo dello spettacolo italiano, una delle coppie più discusse e seguite è stata senza dubbio quella formata da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Sebbene il loro matrimonio sia terminato, i due hanno continuato a dimostrare al pubblico e ai loro fan un affetto e una stima reciproca che raramente si osservano tra ex coniugi.

In occasione della festa dei nonni, il cantante ha pubblicato una tenera foto insieme alla ex moglie. Il legame tra i due sembra infatti essersi ulteriormente rafforzato dopo la nascita di Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Una foto che vale più di mille parole

Il gesto di Ramazzotti di pubblicare una foto insieme a Michelle Hunziker per celebrare la festa dei nonni ha attirato molta attenzione. L’immagine, che ritrae Eros mentre porta Michelle su una carriola, è accompagnata da una didascalia affettuosa e da emoticon che esprimono felicità. Nella foto Eros ha scritto una simpatica battuta: “Oggi è la festa dei nonni! Con la nonna in carriola“.

Questo momento di gioia condivisa risalta non solo il forte legame che persiste tra i due ex coniugi, ma anche il loro impegno nel mantenere una relazione sana per il bene della loro nipote e delle loro famiglie.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: una relazione amichevole post-divorzio

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno dato prova più volte di mantenere un’ottima relazione nonostante il divorzio. Ciò è stato evidente anche quando Michelle ha invitato Eros come ospite d’onore nella sua trasmissione “Michelle Impossibile“, mostrando al pubblico un’interazione sincera e spensierata tra i due.

La loro relazione amichevole è ulteriormente confermata dalla presenza condivisa in vacanza, unendo le famiglie con la figlia Aurora, il suo compagno, e le figlie di Michelle avute con Tomaso Trussardi.