Roby Facchinetti celebra il legame tra nonni nipoti

Roby Facchinetti ha deciso di celebrare la festa dei nonni pubblicando una dolcissima foto insieme a tutti i nipoti.

Nella giornata che celebra il profondo legame tra nonni e nipoti, Roby Facchinetti ha deciso di condividere sui social un momento intimo e pieno di affetto attraverso una foto che lo vede circondato dai suoi amati nipotini.

Questo gesto, simbolo di amore, rilancia l’importanza dei valori familiari in un’epoca di rapide trasformazioni sociali.

Un amore che riscopre il valore della famiglia

La foto diffusa sui social in occasione della festa dei nonni non è solo l’espressione di un affetto personale e casalingo, ma diventa il simbolo di un legame universale che intercorre tra nonni e nipoti. Roby Facchinetti, si svela in questo scatto nella veste più genuina e toccante di nonno amoroso.

Attorno a lui, una schiera di bambini che vanno dai 5 ai 12 anni, ciascuno con la propria unicità ma tutti uniti dallo stesso sangue. Tra queste giovani vite, emergono anche le figure di Mia, Leone, Angelica, Lorenzo e Alessandro, nonché l’ultimogenito Andrea Francesco, ognuno frutto delle diverse unioni familiari.

Una generazione in cerca di senso

“I miei nipoti hanno tra i 5 e i 12 anni e, mi creda, è una generazione programmata per migliorare il futuro.” – ha rivelato tempo fa Facchinetti a Famiglia Cristiana parlando della nuova generazione della sua famiglia.

“Un po’ lo dovranno fare per forza di cose, visto che si ritroveranno un mondo devastato. Al contempo, però, hanno dei valori che io, alla loro età, non avevo. Inoltre nutrono un amore profondissimo per la natura: proprio alcuni giorni fa, mio nipote Lorenzo ammirava estasiato le formiche lavorare e si premurava che nessuno le schiacciasse. Stando con loro mi sono reso conto di quanto noi adulti dovremmo guardare e ascoltare molti di più i bambini.” – ha concluso il tastierista dei Pooh.