Eros Ramazzotti replica alla sua ex: “La rabbia danneggia il fegato”

Dopo le storie Instagram in cui Dalila Gelsomino parlava della fine della loro relazione, anche Eros Ramazzotti deciso di dire la sua.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Dopo mesi di silenzi ed indiscrezioni, Dalila ha infatti pubblicato delle storie su Instagram in cui ha cercato di spiegare i motivi della rottura.

Il cantante è rimasto in silenzio per qualche ora, poi ha deciso di replicare anche lui tramite le sue storie Instagram. Scopriamo tutti i dettagli!

Le storie Instagram di Dalila Gelsomino

In alcune storie pubblicate su Instagram, Dalila Gelsomino ha spiegato che da diverso tempo lei ed Eros non erano più felici insieme: “Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. A volte si vince, altre volte si impara”.

Inoltre la donna si è lamentata di essere stata lasciata sola ad affrontare i gossip e le discrezioni della stampa: “La mia dignità come donna non è stata protetta“.

La risposta di Eros Ramazzotti

Poco dopo il commovente sfogo di Dalila, Eros Ramazzotti ha preso parola indirettamente tramite i propri canali social, diffondendo una serie di riflessioni che, pur non citando specificamente la ex compagna, paiono essere una risposta al dolore e alla delusione espresse nella sua dichiarazione.

“La rabbia prolungata danneggia il fegato. Paura e incertezza gelano i reni. Lo shock emozionale colpisce il cuore. Stress e ansia incidono su colon e intestino.” – scrive il cantante – “La tristezza intasa le vie respiratorie e indebolisce i polmoni. Preoccupazioni ricorrenti danneggiano milza, pancreas e stomaco” ha scritto il cantante tra le sue storie Instagram. In conclusione: “Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa“.