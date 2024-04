A Le Iene, Emma ha dichiarato di voler avere il diritto di essere madre anche da single. Le sue parole hanno ricevuto moltissime critiche.

Questa sera a Le Iene andrà in onda un servizio con Emma Marrone come protagonista. La cantante ha affrontato diverse tematiche ed ha poi confessato di avere il desiderio di diventare madre. Per lei non è così semplice: nel 2013 a causa di un tumore è stata sottoposta all’intervento di rimozione delle ovaie e potrebbe realizzare il suo sogno solo tramite fecondazione assistita.

Lei però è single e in Italia tale pratica è consentita solo alle donne sposate o con convivenze stabili. Le sue parole hanno ricevuto moltissime critiche online a cui Emma ha deciso di replicare.

Le parole di Emma e le critiche

Emma Marrone

Parlando del divieto per le donne single di accedere alla fecondazione assistita, Emma ha detto: “Una stronzata enorme Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre“.

Poi ha aggiunto: “Perché per essere madre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno“. Queste parole hanno acceso la polemica: Emma è stata criticata da chi ritiene insostituibile la figura di un padre nella vita di un bambino.

La replica di Emma

I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti.

Rappresentano perfettamente la deriva di questa società.

Le peggiori restano le “donne”.

Mi vergogno per voi. https://t.co/NbDi97CX9B — Emma Marrone (@MarroneEmma) April 16, 2024

La risposta della cantante non si è fatta attendere. Emma ha messo a tacere tutti con un tweet su X che non ammette nessuna replica. Queste le sue parole:

“I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le ‘donne’. Mi vergogno per voi“. Molti utenti si schierano dalla sua parte. “La fiera dell’ignoranza nei commenti.”- scrive un follower – “Non mi stupisce che il mondo faccia schifo visto il livello di empatia per il prossimo che hanno molte persone“

Riproduzione riservata © 2024 - NM