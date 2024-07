Emma, rivelazione shock: “Un oggetto a cui non rinuncerei? Il dildo”

In una recente intervista rilasciata alla rivista GQ, Emma ha rivelato diversi dettagli della sua vita privata: vediamo cosa ha detto.

Emma continua a far parlare di sé: la cantante salentina, intervistata dalla rivista GQ, ha fatto delle rivelazioni destinate a diventare virali sul web. L’artista ha anche affrontato il tema del body shaming e delle critiche che le vengono spesso mosse per le sue scelte di look.

Emma Marrone e il body shaming

Nel corso dell’intervista, Emma Marrone ha espresso il proprio dispiacere per i continui attacchi che riceve online. Ciò che la fa più soffrire è il pensiero dei fan che leggono commenti così negativi. “Sì, assolutamente, soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare…” – ha rivelato la cantante.

“Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi“.

Emma Marrone

“Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare.” – prosegue Emma – “A me puoi dire tutto. Puoi dirmi che sono brutta, grassa, che ho la pancia, le gambe grosse. Non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio“.

“Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti“.

“Non rinuncerei mai al dildo”

Alla domanda “a quale oggetto non rinunceresti mai”, Emma ha dato una risposta che ha spiazzato tutti: “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la Play Station, poi te lo dico”. Sui social stanno già iniziando a circolare gli spezzoni del filmato, sicuramente destinato a diventare virale in brevissimo tempo.