Emma paparazzata a Los Angeles: primo concerto in America

Nonostante la paura di volare, Emma è volata in California per esibirsi nello storico Whisky a Go Go di Los Angeles.

Ogni tanto arriva anche per le star il momento di prendersi una pausa, un attimo per ricaricare le batterie lontano dai riflettori o, in questo caso, direttamente sotto il sole di Los Angeles.

Emma Marrone ha deciso di concedersi un soggiorno in California, superando coraggiosamente la sua nota paura di volare, per regalarsi momenti di svago e relax ma anche per fare la sua primissima esibizione oltreoceano!

Emma: il viaggio oltreoceano

Nonostante abbia molta paura di volare, Emma ha affrontato il lungo viaggio fino alla California, condividendo con i follower le sue emozioni. “Ottimo. Eccoci qua. Ho dormito solo 2 ore. Il piano per crollare in aereo è ancora in piedi. Sono in partenza per Los Angeles. Mi sento bene, va tutto bene, andrà tutto bene. Appena atterro mi faccio viva.” – racconta nelle storie Instagram.

L’atterraggio a Los Angeles ha segnato l’inizio di un periodo di svago e libertà: ad accompagnarla sua inseparabile amica e assistente, Francesca Savini. La cantante è stata paparazzata per le strade di Beverly Hills con un look super casual, adatto per le lunghe camminate.

Ma il viaggio in America è stato molto più di una semplice vacanza: Emma ha avuto l’occasione di esibirsi per la prima volta oltreoceano. La cantante salentina ha portato la sua musica all’Hit Week Festival di Los Angeles esibendosi sul palco del Whisky a Go Go, storico locale sulla Sunset Street.

“Ciao a tutti, vi volevo dire che ho fatto questo concerto ad L.A. ed è stato bellissimo” – racconta Emma nelle storie Instagram – “Adesso mi sento come Ozzy Osbourne però mi sono divertita tantissimo. Grazie a tutti, grazie per il sostegno, per i messaggi che mi avete mandato, grazie ai ragazzi che sono partiti dall’Italia per vedermi“.

Emma: il tour autunnale in Italia

Il soggiorno in America rappresenta una parentesi di tranquillità e rilassamento prima di affrontare il grandioso ritorno in Italia. Il tour di Emma Marrone è alle porte, con date già fissate che promettono emozioni e incontri con il suo pubblico.

L’11 novembre a Milano, il 14 a Roma e il 17 a Bari, Emma sarà pronta a calcare nuovamente il palco, portando la sua energia e la sua musica in giro per l’Italia. Un momento atteso sia dalla cantante che dai suoi fan, pronti a riabbracciarla dopo questo piccolo, ma significativo, viaggio dall’altra parte dell’oceano.