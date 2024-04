Elodie, con Save the Children, ha lanciato il progetto “Prendersi cura” per combattere la povertà educativa nel quartiere Quartaccio di Roma.

Elodie ha deciso di impegnarsi a favore di una battaglia molto importante per la nostra società: il contrasto alla povertà educativa. La cantante ha infatti lanciato il progetto “Prendersi cura” in collaborazione con Save the Children. Si tratta di un’iniziativa che riguarderà in particolare il quartiere Quartaccio di Roma, dove Elodie è nata e cresciuta.

Le parole di Elodie

“Ho deciso di impegnarmi con Save the Children perché sono stata una bimba anch’io e so quello che è mancato nella mia infanzia. Credo che ogni adulto dovrebbe impegnarsi per far sì che il futuro di tutti i bambini sia dignitoso e rappresenti la realizzazione di tutte le loro potenzialità e i loro desideri”– ha dichiarato Elodie.

Su Instagram ha condiviso la notizia con i suoi fan scrivendo: “Sono felicissima di annunciare che sono ufficialmente un’ambasciatrice di Save the Children. Un impegno di cui sono orgogliosissima e che nasce nell’ambito del progetto “Prendersi Cura”, nel quartiere Quartaccio di Roma, dove sono nata e cresciuta“.

“Insieme ci impegneremo per assicurare un futuro pieno di opportunità per bambini e bambine.” – ha poi concluso Elodie. In occasione del lancio del progetto, la cantante ha incontrato un gruppo di alunne e alunni della scuola primaria “Andersen” dell’Istituto comprensivo Pio La Torre, nel quartiere Quartaccio di Roma.

Il contrasto alla povertà educativa

“Siamo molto contenti e orgogliosi che Elodie abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia e di condividere il nostro impegno. “– ha commentato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children – ” In Italia 1,3 milioni di bambini vivono in povertà assoluta; molti di loro in periferie urbane, spesso prive di spazi e di opportunità che possano stimolare la loro crescita“.

“È fondamentale lavorare per assicurare a tutte le bambine e i bambini, indipendentemente dal contesto in cui vivono e dalle condizioni di partenza, la possibilità di sviluppare i propri talenti e aspirazioni e di avere fiducia nelle proprie capacità. Siamo certi che Elodie darà un contributo rilevante a questo impegno quotidiano.” – ha poi concluso Tesauro.

L’iniziativa, spiega poi il presidente di Save the Children, prevede “l’attivazione di una serie di percorsi di sostegno personalizzato per promuovere il benessere e l’accesso ad un’educazione inclusiva di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizioni di vulnerabilità socioeconomica sostenendo le loro passioni, aspirazioni e talenti“.

