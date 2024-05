Elodie: annunciate due date negli stadi nel 2025

Nel 2025 Elodie si esibirà allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il suo primo tour negli stadi.

Questa mattina i fan milanesi di Elodie sono stati sorpresi da due cartelloni pubblicitari che davano la notizia: nel 2025 la cantante si esibirà per la prima volta negli stadi. Le date annunciate sono state due, una allo Stadio San Siro di Milano e l’altra allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Elodie: il tour negli stadi bel 2025

Per il momento la notizia è stata annunciata solo attraverso i cartelloni pubblicitari e non c’è stata alcuna comunicazione da parte di Elodie tramite social. La notizia arriva comunque non totalmente a sorpresa. Pochi giorni fa la cantante aveva pubblicato un video del suo primo concerto all’Unipol Forum di Milano, accompagnato da una didascalia che lasciava presagire delle novità imminenti.

Esibirsi ne gli stadi è un grandissimo passo avanti per la carriera della cantante, che aveva concluso la scorsa tourneé a dicembre 2023 con un concerto sold out al Forum di Milano. In quell’occasione si era anche esibita con Annalisa duettando sulle note di “Mon Amour” e “Ciclone“.

Un percorso artistico di successo

Il cammino professionale di Elodie fino a questo momento è stato segnato da un crescendo di successi. Nell’autunno del 2023, ha realizzato un tour nei palasport che ha riportato una striscia di sold out, comprese tre date a Milano.

Elodie

Queste esibizioni non solo hanno celebrato il suo ultimo album “Ok. Respira” e il suo club tape Red Light, ma hanno anche dimostrato che Elodie possiede tutte le carte in regola per essere considerata una vera popstar internazionale nell’ambito della scena musicale italiana.

Negli ultimi mesi, inoltre, la cantante ha fatto parlare di sè per aver preso parte ad alcune iniziative benefiche: è diventata ambasciatrice Save The Children e a partecipato all’evento di Una, Nessuna, Centomila.