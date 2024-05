Tedua, esce “Paradiso”: ecco la tracklist e le collaborazioni

Esce oggi “Paradiso”, il nuovo album di Tedua: vediamo quali sono le tracce e le collaborazioni presenti nel disco.

Esce oggi, venerdì 24 maggio, “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” il nuovo album di Tedua che chiude la serie cominciata con “Vita Vera Mixtape – Aspettando la Divina Commedia“. Il disco contiene 8 brani di cui 7 inediti. Vediamo quali sono le tracce e le collaborazioni contenute al suo interno.

“Paradiso”: tracce e collaborazioni

Ecco tutte i brani contenuti nel nuovo abum di Tedua:

1. Paradiso II

2. Mare Calmo

3. Al Limite (feat. Tony Boy)

(feat. Tony Boy) 4. Kill Bill

5. Beatrice (feat. Annalisa)

(feat. Annalisa) 6. Jolly Roger (feat. Izi, Disme, Bresh, Vaz Te)

(feat. Izi, Disme, Bresh, Vaz Te) 7. Parole Vuote (La Solitudine) (feat. Capo Plaza)

(feat. Capo Plaza) 8. Angelo Custode (feat. Angelina Mango)

Nel disco ci sono quindi anche collaborazioni con artiste come Annalisa e Angelina Mango che sono molto lontane dalle sonorità cui fino ad ora ci ha abituati il rapper genovese. Il cantante ha giustificato così questa scelta: “Non bado agli hater, ma più ai fan delusi che magari vorrebbero musica più di nicchia“.

“L’accusa che mi sento fare è di aver perso autenticità, ma io faccio quello che fa bene a me.” – prosegue Tedua – “Ho scelto pezzi di Angelina Mango e di Annalisa, perché mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort. I complotti delle major che ti obbligano a fare canzoni, non esiste. Il mainstream non cambia i valori che hai“.

Tedua: le date del tour

Tedua, La divina commedia

Il rapper genovese sta riscuotendo un successo incredibile: in meno di un anno dalla sua uscita, il precedente disco di Tedua, “La Divina Commedia”, è stato certificato 5 volte Disco di Platino. Per ringraziare i fan, il cantante ha annunciato un tour per l’estate 2024 che lo porterà a suonare in molti festival e palchi italiani.

Ecco tutte le date del tour: