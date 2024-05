Céline Dion racconta la sua malattia: in arrivo il suo documentario

Il 25 giugno uscirà su Prime Video “Io sono Céline Dion”, il documentario in cui la cantante racconta la sua malattia.

Céline Dion è affetta da una malattia molto rara chiamata sindrome della persona rigida. Si tratta di una disturbo neurologico che causa rigidità articolare e spasmi muscolari molto dolorosi. Adesso la cantante ha deciso di raccontare al pubblico questa sua esperienza in un documentario, “Io sono Céline Dion“, che uscirà su Prime Video il 25 giugno.

“Io sono Céline Dion”: il trailer

“Mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico raro. Prima non era pronta a parlare, ma adesso sì.” – racconta Céline Dion in lacrime nel trailer del documentario – “Mi mancano tantissimo le persone, la gente, mi manca tanto. Se non riuscirò più a camminare, allora striscerò“.

Per Céline Dion la cosa più importante è riuscire di nuovo a salire sul palco e a cantare per il suo pubblico: “Tutto ciò che so è cantare. È quello che ho fatto per tutta la mia vita, ed è ciò che amo fare di più. È il mio strumento”. La cantante ha spiegato che il documentario vuole essere una lettera aperta ai suoi fan: è stato il loro supporto a convincerla a non arrendersi e a continuare a lottare contro la malattia.

Un documentario per far conoscere la verità

Intervistata da Vogue, Céline ha rivelato: “Ho voluto raccontare la mia esperienza in forma di documentario perché non è una cosa veloce e non c’è una soluzione rapida per quello che ho passato. Non si tratta solo di fare esercizi vocali e pilates. Parliamo di riabilitazione fisica e vocale, emotiva e spirituale, tutto insieme”.

“E voglio che questa storia sia raccontata come si deve. Ho abbastanza rispetto per i miei fan, oltre che per me stessa, da volere che conoscano tutta la verità.” – conclude la cantante.