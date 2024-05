Pooh: annunciato un tour estivo di più di 20 date

I Pooh hanno annunciato il tour “Pooh – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, che quest’estate li porterà in giro per tutta l’Italia.

Il successo del tour del 2023 ha dimostrato ancora una volta il profondo legame che i Pooh hanno con il loro pubblico ,esibendosi in luoghi prestigiosi come l’Arena di Verona, e riscuotendo grande apprezzamento in stadi, arene estive e palazzetti.

Forte di questa esperienza, la band è pronta a catturare nuovamente l’attenzione e l’affetto dei fan con il tour “Pooh – AMICI X SEMPRE Estate 2024“, promettendo esibizioni in alcune delle location più belle d’Italia, inclusa la leggendaria Piazza San Marco a Venezia.

Pooh: una scaletta difficile da decidere

Per i Pooh, che nella loro lunghissima carriera hanno inciso moltissimi brani di successo, decidere la scaletta dei concerti è sempre molto difficile. “Per noi è sempre stata una grande difficoltà” – rivela Roby Facchinetti – “Abbiamo inciso molti brani e molti di questi sono diventati successi, ma un concerto non può durare più di tre ore. Dobbiamo contenere lo spettacolo in due ore e quaranta minuti che è il massimo consentito“.

“Dal momento che abbiamo davvero parecchi brani, invece di eseguirli per intero, facciamo due strofe e un ritornello, per esempio. E poi ci sono i medley, che ci permettono di eseguire 12 o 13 brani in 10-15 minuti. Quando tu fai l’introduzione, due strofe e l’inciso, il brano è andato. Questi accorgimenti ci permettono di eseguire più brani e di accontentare tutti.“

Le date del tour 2024

Il tour “Pooh – AMICI X SEMPRE Estate 2024” promette di essere un viaggio attraverso la bellezza dei paesaggi italiani e quella delle melodie senza tempo dei Pooh, un’occasione unica per i fan di tutte le età di connettersi con una delle band più amate e significative della musica italiana. Con date già programmate in alcune delle più suggestive location italiane, il tour si preannuncia come un evento imperdibile per l’estate 2024.

Pooh

Ecco tutte le date del tour: