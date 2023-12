La cantante ha dichiarato: “mi sento come svuotata, devo mettere un punto e staccare la spina. Resterò un anno fuori dalle scene”.

Elisa ha annunciato la sua volontà di prendersi una pausa dal canto dopo Natale. La cantante ha infatti dichiarato di sentirsi svuotata e di avere bisogno di un periodo di pausa, non prima però di aver rispettato tutti gli impegni presi per le feste di fine anno.

“Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene.” ha dichiarato.

Dove canterà Elisa a Natale

Stasera e domani Elisa sarà sul palco del Forum di Assago, a Milano, per “An intimate Christmas – Two (special) nights only”, da cui poi Canale 5 trarrà lo show “Elisa – Buona Natale anche a te”, in onda il 24 dicembre in prima serata. Insieme a lei sul palco ci saranno e in televisione ci saranno: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elodie, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti e, con contributi registrati, Andrea Bocelli, Jovanotti e Tiziano Ferro.

Il duetto con Dardust

“Con un coro canterò Silent Night e Have Yourself A Merry Little Christmas con Dardust (nome d’arte di Dario Faini, produttore marchigiano considerato il Re Mida del pop italiano, con il quale già un anno fa Elisa aveva lavorato al tour An Intimate Night) abbiamo preparato una scaletta perfetta per fare da colonna sonora del cenone della vigilia” ha dichiarato la cantante.

“Non sarà zuccherosa o smielata, ci sarà la magia del Natale: da una parentesi swing che mi farà tornare a quando a 16 anni cantavo in una Big Band le canzoni di Frank Sinatra, all’acustica del disco registrato ad Abbey Road. Ma non mancherà l’attualità: nel corso della serata io e gli artisti che ho invitato parleremo anche di ambiente, invitando il pubblico a partecipare tramite un sms al numero 45590 (attivo fino al 31 dicembre ) all’iniziativa Music for the Planet per piantare nuovi alberi e contrastare la crisi climatica. Un tema che mi è molto caro e al quale l’anno scorso ho dedicato un’intera tournée”.

