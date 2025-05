Olly: ecco dov’era durante l’esibizione di Lucio Corsi all’Eurovision

Olly avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision, ma ha ceduto il posto a Lucio Corsi: ecco cosa stava facendo ieri sera.

Nella serata di martedì 13 maggio, Lucio Corsi si è esibito per la prima volta all’Eurovision Song Contest 2025. Come è noto, tuttavia, quel posto sarebbe spettato a Olly in quanto vincitore del Festival di Sanremo 2025. Il cantante di “Balorda nostalgia” ha però preferito cedere il posto a Corsi, arrivato secondo nella classifica del Festival.

Ma cosa stava facendo Olly ieri sera mentre il cantautore si stava esibendo a Basilea? Scopriamolo.

Olly a Roma per un concerto

Ebbene, mentre Lucio Corsi cantava all’Eurovision e conquistava il pubblico, Olly si trovava a Roma per rispettare una promessa fatta qualche tempo fa: esibirsi in concerto per i suoi fan. E in effetti così è stato, dato che il cantante ligure era impegnato nella tappa romana del suo “Lo rifarò, lo rifaremo tour“.

Nello specifico, la tournée vedrà Olly impegnato a esibirsi nei palazzetti e nei principali club e teatri italiani: la tappa di apertura ha toccato il Teatro Concordia di Venaria e terminerà questa leg il 23 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Olly con il Leoncino d’oro di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Perché Olly ha rinunciato all’Eurovision

Ora la domanda che in molti si sono fatti: perché Olly ha rinunciato all’Eurovision Song Contest 2025? Ebbene, l’annuncio era arrivato con un post pubblicato su Instagram in cui, tra le parole, si legge: “Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio“.