Giulia De Lellis è al quarto mese di gravidanza e avendo difficoltà coi vestiti ha chiesto a Tony Effe dei suoi pantaloni in prestito.

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per diventare genitori. In queste settimane la coppia si trova al centro del gossip italiano e continua a condividere coi propri fan alcune foto e momenti di vita quotidiana. A farlo è sopratutto Giulia De Lellis, la quale documenta la propria gravidanza mostrando i cambiamenti del suo corpo.

A tal proposito, in un recente video, l’influencer ha scherzato sulla dimensione della sua pancia e rivelato di non riuscire più a indossare diversi suoi pantaloni. Allora, Tony Effe è venuto in suo soccorso: ecco come.

Giulia De Lellis indossa i pantaloni di Tony Effe

Il rapper ha prestato un paio di suoi pantaloni alla fidanzata, la quale li ha indossati con fierezza in alcune storie su Instagram. “Bye bye punto vita. Welcome to pantaloni del fidanzato“, scherza divertita l’influencer. I pantaloni in questione sono dei cargo molto larghi con stampa camouflage.

Giulia ha poi proseguito: “I pantaloni del fidanzato in gravidanza, questa è la mia situazione. Mi stanno un po’ stretti pure questi, però va beh, ce li facciamo stare bene!“. A conclusione del video un veloce saluto ai propri follower: “E niente, scappo. Speravo di avere un po’ più di tempo, ma niente. Ho un appuntamento fighissimo di lavoro, tra poco uscirà un progetto che impazzirete e quindi scappo coi capelli gonfi a lavorare. Baci“. Giulia De Lellis con Tony Effe

La conferma della gravidanza di Giulia De Lellis

Dopo le presunte voci, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno dichiarato ufficialmente di star aspettando la loro prima bambina. La piccola si chiamerà Priscilla e nascerà il prossimo autunno. Il rapper e l’influencer hanno annunciato ai fan la lieta notizia pubblicando alcuni post sui loro profili Instagram, mostrando anche i primi accessori che la piccola potrà indossare. Tra questi un paio di piccole Vans con perline rosa e una cuffietta dello stesso colore con ricamata una croce bianca.